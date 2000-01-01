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Данон: Сандерс либо невежда, либо лжец, либа оба сразу | Фото:01.03 16:39   MIGnews.com

Данон: Сандерс либо невежда, либо лжец, либа все вместе

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Берни Сандерс является либо "невежественным дураком", либо откровенным "лжецом".

Таким образом постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон прокомментировал заявление американского политика, назвавшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "реакционным рассистом".

По его словам, после заявлений Сандерса израильтяне больше никогда не хотят видеть американского политика в своей стране.

"Тот, кто обвиняет премьер-министра Израиля в расизме – либо лжец, либо невежественный дурак, либо эти черты в нем объединены. Хорошо, что Сандерс не участвует в конференции AIPAC. Мы не хотим видеть его в Израиле ", - резюмировал Данон.


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