Сара Нетаниягу подала иск за клевету к служанке

Супруга главы правительства Биньямина Нетаниягу Сара Нетаниягу подала иск к бывшей домработнице в резиденции премьер-министра Сильвии Генсия.
Иск подан от имени Сары Нетаниягу адвокатом Йоси Коэном в иерусалимский окружной суд.
В исковом заявлении говорится о том, что Сильвия нарушила договор о сохранении тайны, нарушила тайну частной жизни и оклеветала Сару. В тексте искового заявления говорится: “В отношении моего клиента совершена отвратительная несправедливость с целью публично опозорить Нетаниягу путем распространения клеветы”.