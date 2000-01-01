01.03 14:54 MIGnews.com

Сара Нетаниягу подала иск за клевету к служанке

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Супруга главы правительства Биньямина Нетаниягу Сара Нетаниягу подала иск к бывшей домработнице в резиденции премьер-министра Сильвии Генсия.Иск подан от имени Сары Нетаниягу адвокатом Йоси Коэном в иерусалимский окружной суд.В исковом заявлении говорится о том, что Сильвия нарушила договор о сохранении тайны, нарушила тайну частной жизни и оклеветала Сару. В тексте искового заявления говорится: “В отношении моего клиента совершена отвратительная несправедливость с целью публично опозорить Нетаниягу путем распространения клеветы”.