01.03 14:03 MIGnews.com

20 человек подали иск к Ликуду на миллион за слив данных

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Двадцать человек подали прецедентный иск к партии Ликуд и фирме Электор за слив баз данных избирателей в интернет.Общая сумма иска - миллион шекелей.Истцы утверждают, что использование их личных данных партией Ликуд и фирмой Электор нарушает их право на частную жизнь.Иск подан после того, как из-за халатности фирмы Электор и из-за недостатков в ее программном обеспечении личные данные миллионов израильских избирателей оказались в распоряжении хакеров.