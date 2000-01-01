Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











20 человек подали иск к Ликуду на миллион за слив данных 01.03 14:03   MIGnews.com

20 человек подали иск к Ликуду на миллион за слив данных

Двадцать человек подали прецедентный иск к партии Ликуд и фирме Электор за слив баз данных избирателей в интернет.

Общая сумма иска - миллион шекелей.

Истцы утверждают, что использование их личных данных партией Ликуд и фирмой Электор нарушает их право на частную жизнь.

Иск подан после того, как из-за халатности фирмы Электор и из-за недостатков в ее программном обеспечении личные данные миллионов израильских избирателей оказались в распоряжении хакеров.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:54
Сара Нетаниягу подала иск за клевету к служанке
14:40
Не боится коронавируса: Ганц явился в молл Гиватаима
14:27
Нетаниягу: Либерман не будет частью моего правительства
14:24
Ганц: Ликуд раздул панику коронавируса в Гиватаиме
14:09
Израиль начнет импортировать сливочное масло из-за дефицита
14:04
Натан Эшель позвонил Мири Регев и извинился за "скотину"
13:47
Цены на бензин в Израиле продолжают падать
13:39
В Идлибе убиты три сирийских генерала
13:18
Видео: В Идлибе сбит Су-24
13:10
Бен-Гвир: после заключения сделки с Ликудом Биби ее разорвал
12:46
Драматический поворот в деле Пятого Измерения
12:20
К выборам закроют район Иудеи и Самарии и КПП в Газе
12:10
Израиль изымает у ХАМАС 4 миллиона долларов
12:05
Турция: сбит сирийский правительственный самолет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus