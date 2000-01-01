01.03 12:46 MIGnews.com

Драматический поворот в деле Пятого Измерения

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Газета Исраэль Ха Йом и журналист Эрель Сегаль опубликовали новые сведения о скандале с компанией пятое Измерение, во главе которой стоял Бени Ганц.Сегаль опубликовал письмо генерального директора компании Дорона Коэна американским инвесторам, в котором тот сообщает, что Ганц встречался с начальником полиции Израиля Рони Альшейхом, и, предположительно, договорился с ним о том, что Пятому Измерению будет передан проект создания программного обеспечения для полиции без тендера.И.о. генерального прокурора Израиля Дан Эльдад полторы недели назад объявил о начале уголовного расследования данного дела. Тогда Дорон Коэн выступил с заявлением в котором сказал следующее: “Ганц старался не участвовать в бизнес-сделках между Пятым Измерением и израильской полицией”. По его словам, с Рони Альшейхом были организованы две встречи, но Ганц участвовал только в первой из них. Коэн подчеркнул: “Сделку закрыло руководство компании, без всякого участия директората”.Тем не менее, в распоряжении Исраэль Ха Йом оказался мейл Коэна , датированный 23 апреля 2018 года. Из текста мейла следует, что ганц встретился с Альшейхом в апреле 2018 - много месяцев спустя. после того, как пилотный проект с полицией был одобрен в августе 2016 года.Коэн пишет инвесторам: “Я извиняюсь за задержку с ответом, я долго был в перелете, и также хотел получить более твердое ощущение от полиции, после того, как Бени встретился вчера с начальником полиции.Из встречи между ними сложились два впечатления1. Нас выбрали2. Возможно, что клиент найдет для нас решение для получения освобождения от тендера, и мы получим ответ в течение двух-трех недель”.Мейл та же описывает будущее пилотного проекта с полицией, вопросы будущих доходов и поддержание работы программного обеспечения.Коэн подчеркивает, что для финансирования проекта нет никакой опасности.Тогда же, в апреле 2018 года американское казначейство ввело санкции против одного из основных инвесторов Пятого Измерения - Виктора Вексельберга.Коэн отказался комментировать публикацию в Исраэль Ха Йом.От имени Бени Ганца получен следующий комментарий: “Поведение Бени ганца в период работы в Пятом Измерении является безупречным. Он не является подозреваемым по данному делу, и тайминг публикации этой новости говорит сам за себя”.