01.03 10:17 MIGnews.com

Настоящее значение слова «идиот»

Фото: флеш90

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Всем известное выражение «не делай из меня идиота» обычно имеет акцентированно переносный смысл — сделать из разумного, понимающего человека идиота практически невозможно.Тем не менее, все мы регулярно сталкиваемся с такого рода ситуациями, когда нас пытаются обмануть, задурить голову, запутать, заболтать, и тем самым подтолкнуть к совершению каких-то глупостей, которые выгодны прохвостам, а нам самим обычно совершенно не свойственны.Разумеется, политика в этом отношении отнюдь не является исключением, и пропаганда многих партий рассчитана на то, что люди впрямую поверят в какую-нибудь чушь.Ну вот, например, буквально сегодня, 27 февраля, Ликуд разместил рекламную статью под заголовком«Опасность! Либерман признался, что войдет в левое правительство Ганца». Левое правительство, по мнению пропагандистов Ликуда — «это он сам (Либерман —автор), Бени Ганц, Авода-МЕРЕЦ и арабские партии». Забавно, что сегодня же утром упомянутый Ганц, выступая по радио, выражал озабоченность, что Либерман может после выборов войти в право-религиозное правительство Нетаниягу.Дело не только в том, что Либерман говорил, что не войдет в коалицию ни с арабским списком, ни с ультраортодоксальными партиями. Нетаниягу и Ганц вполне могут считать, что его слова весят не больше, чем их собственные — многие люди судят по себе.Дело в том, что войти в любую из названных ими коалиций Либерман уже мог, и совсем недавно— и после апрельских, и после сентябрьских выборов. Мог на предельно выгодных для себя условиях. И если он этого не сделал тогда, то с чего, спрашивается, он вдруг сделает это сейчас?На этот вопрос ответа нет и быть не может. И, собственно, сам жанр пропаганды в виде прямой лжи рассчитан действительно на идиотов. А идиоты сколько-нибудь разумных вопросов не задают. Собственно, сделать идиота из идиота невозможно — он и так им является.Однако именно политика, и даже конкретно выборы — как раз тот случай, когда в идиота можно превратить и разумного человека. Речь идет об идиоте в изначальном, первородном смысле этого слова.Как известно, вся современная демократия — то есть народовластие — возникла в Древней Греции. Все ли знают, как античные греки называли людей, которые по статусу могли принимать участие во всеобщих голосованиях, но не делали этого? Если кто не знает, сообщаю: для этих людей греки придумали термин «идиот».Есть мнение, что чаще всего подобные случаи были связаны с врожденными или приобретенными умственными отклонениями, поэтому со временем термин приобрел медицинское наполнение, обозначая определенную степень олигофрении. Так вот действительно успешная операция по превращению нормальных людей в идиотов возможна только в том случае, если эти нормальные люди, проголосовав в апреле и в сентябре 2019, в марте 2020 решат никуда не ходить.Конечно, третьи выборы за 11 месяцев — это не просто много, а слишком много. Но первые и вторые позволили нам добиться, по крайней мере, одного важнейшего результата — ни Биби, ни Бени не смогли создать коалицию с ультраортодоксами, и тем самым навсегда укрепить в Израиле власть мракобесов. Поэтому воистину нужно превратиться в идиотов, чтобы теперь решить сэкономить 40 минут, чтобы потом жалеть о случившемся долгие годы.Нетаниягу и Ганца разделяет только одно — они не могут поделить премьерское кресло. Все остальное у них не просто одинаковое, а одинаковое до степени неразличимости по той причине, что это остальное для них не имеет никакого значения.Неслучайно в коалиционных переговорах после предыдущих выборов они не обсуждали ничего, кроме правил ротации — кто первый, кто второй, сколько месяцев. Доходило до смешного — спор всерьез шел о том, можно ли разделить каденцию на четыре части, и если да, то будет ли ее первая часть длиться пять месяцев или шесть.До обсуждения же принципов экономической политики, финансовой политики, способов ликвидации бюджетного дефицита, борьбы с бедностью, повышения безопасности, борьбы с терроризмом и прочих «мелких деталей», которые для них обоих были куда менее значимы, чем один единственный месяц премьерства — они так ни разу и не дошли. Они не просто тезки, они реальные политические близнецы, двойняшки.На третьих выборах точно так же, как на первых и вторых, подлинное идеологическое и политическое противостояние существует только между двумя политическими силами — ультраортодоксальными партиями и светской либеральной партией НДИ.Именно соотношение сил между ними и решит, каким будет следующее правительство, и будет ли оно действовать в угоду дельцам от религии или на пользу здоровым силам государства. Все остальные участники выборов и возможные коалиционные партнеры — в лучшем случае статисты, а то и просто балласт. В Кнессете, в коалиции, в правительстве их можно было и можно будет менять местами и пересаживать как угодно, в произвольном порядке.Но в этом действительном противостоянии на стороне ультраортодоксов есть одно безусловное преимущество — у них нет проблемы явки.Ультраортодоксы приходят всегда и все, включая покойников. Приходят на третьи выборы, придут на четвертые, пятые, восемнадцатые. Их вожди полагают, что рано или поздно они возьмут нас измором, что когда-нибудь нам это все надоест. Что у нас найдутся более важные дела, и мы просто не пойдем голосовать — то есть они, наконец, превратят нас в идиотов.В тех идиотов, которые последующие годы будут работать еще тяжелее, а налогов платить еще больше, чтобы они могли содержать все увеличивающуюся армию своих «умников», которые не работают, не платят налогов, не служат в армии, и только в одном смысле не являются идиотами — исправно голосуют.На самом деле от светских современных образованных людей требуется только одно — один-единственный раз минимизировать количество идиотов среди нас.Нас все еще гораздо больше, нам необходимо 2 марта отправить Дери, Лицмана и Гафни в оппозицию, дабы и наши дети, и внуки, и, что не менее важно, дети и внуки самих харедим могли нормально учиться, служить своей стране и становиться современными людьми, достойными современного государства. А не идиотами, которые спокойно верят, что завезённые из Эфиопии непонятно кто — кошерные евреи, а девушка из Молдовы по фамилии Рабинович — нет. Именно это утверждает МВД, руководимое Дери.Не будем же идиотами сами и не позволим превратить в идиотов будущие поколения нашей страны и нашего народа.