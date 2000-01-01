Постпред Небензя: хватит читать лекции по гуманизму
Западу не стоит считать себя чемпионом в области человеколюбия и читать российской стороне "лекции по гуманизму", с такой речью на Совбезе ООН выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат уверен, что информационный фон вокруг Сирии накален до предела, и огромную роль тут играют публикации американских новостных агентств о том, что РФ якобы несерьезно относится к трагедии войны, и к ситуации в Восточной Гуте.
Он дал совет западным журналистам взглянуть на город Ракка, который между прочим, разрушила авиация коалиции, и сейчас он не пригоден для жизни, а также на регулярные ошибочные удары американской авиации по мирным жителям, пишет Звезда.
Отметим, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны "без промедления" прекратили столкновения и были привержены обеспечению длительной гумпаузы по меньшей мере на 30-дневный срок на всей территории Сирии, чтобы обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку гумпомощи и проведение эвакуации тяжелобольных и раненых.