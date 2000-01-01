Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Постпред Небензя: хватит читать лекции по гуманизму 01.03 11:17   MIGnews.com

Постпред Небензя: хватит читать лекции по гуманизму

Западу не стоит считать себя чемпионом в области человеколюбия и читать российской стороне "лекции по гуманизму", с такой речью на Совбезе ООН выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат уверен, что информационный фон вокруг Сирии накален до предела, и огромную роль тут играют публикации американских новостных агентств о том, что РФ якобы несерьезно относится к трагедии войны, и к ситуации в Восточной Гуте.

Он дал совет западным журналистам взглянуть на город Ракка, который между прочим, разрушила авиация коалиции, и сейчас он не пригоден для жизни, а также на регулярные ошибочные удары американской авиации по мирным жителям, пишет Звезда.

Отметим, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны "без промедления" прекратили столкновения и были привержены обеспечению длительной гумпаузы по меньшей мере на 30-дневный срок на всей территории Сирии, чтобы обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку гумпомощи и проведение эвакуации тяжелобольных и раненых.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:09
Масштабная кампания на северной границе Израиля неизбежна
12:08
РФ не вмешивалась в референдум по Brexit, - Facebook
11:47
ЦАХАЛ взорвал бомбу, которую установили террористы
11:31
На могиле Йехошуа бин-Нуна прошло чтение Свитка Эстер
10:54
Нетаниягу пытается договориться с харедим
10:31
В России заработала соцсеть и "биржа блогеров" AliExpress
10:31
Либерман: Лицмана - в Саерет Маткаль, Гафни - в Шайетет 13
10:14
Представитель России: США построили в Сирии 20 военных баз
10:07
ЕС и США обсудят ядерную сделку с Ираном
09:40
Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов  
09:32
Сара Нетаниягу - Ирис Элович в whatsapp: вы нас убиваете
09:27
Польский закон о Холокосте вступает в силу
09:13
Тысячи евреев Эфиопии объявят голодовку
09:04
Десятки старших офицеров присоединились к Ави Габаю
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus