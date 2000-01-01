01.03 10:07 MIGnews.com

ЕС и США обсудят ядерную сделку с Ираном

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В марте в Берлине запланирована встреча европейских и американских чиновников для переговоров по поводу ядерной сделки с Ираном.Об этом в четверг, 1 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИД Германии, передает The Times of Israel.При этом другой европейский дипломат уточнил, что переговоры намечены на 15 марта.Сделка сняла экономические санкции с Ирана в обмен на то, что Тегеран ограничивает свою ядерную программу.Такое соглашение с Ираном было подписано в 2015 году Соединенными Штатами Америки, Китаем, Францией, Россией, Великобританией, Германией и Европейским Союзом.Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если европейские союзники не изменят условия сделки.Тегеран настаивает на том, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей и заверяет, что будет придерживаться заключенного соглашения до тех пор, пока другие стороны будут поступать аналогичным образом.По словам американского лидера, одним из проблемных вопросов является неспособность решить проблему иранской программы баллистических ракет.Напомним, что 13 октября 2017 года президент Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану.