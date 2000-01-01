01.03 09:32 MIGnews.com

Сара Нетаниягу - Ирис Элович в whatsapp: вы нас убиваете

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Второй и десятый каналы израильского ТВ сообщают о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара будут допрошены по “делу 4000” (Дело Безек) в пятницу, 2 марта.Допрос пройдет в резиденции премьера на улице Бальфур в Иерусалиме. Биби и Сару будут допрашивать в отдельных комнатах, задавая им идентичные вопросы.Между тем, 10-й канал израильского ТВ опубликовал отрывки переписки сары Нетаниягу и Ирис Элович в whatsapp. Сара якобы написала: “Вы меня убиваете. Вы нас режете без ножа. Вы разрушаете государство. Что это за сайт? Что это такое? Измените это. Сделай с этим что-то. вы - владельцы сайта. И чтобы это было сделано уже завтра”.Ирис Элович в ответ на публикацию заявила: “Это запрещенная и серьезная утечка, которая искажает реальность, и тенденциозно игнорирует важные факты, которые вообще не были представлены”.