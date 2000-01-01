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Польский закон о Холокосте вступает в силу | Фото:01.03 09:27   MIGnews.com

Польский закон о Холокосте вступает в силу

Принятый в Польше новый закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, который привел к конфликту в отношениях республики с Израилем и США, в четверг вступает в законную силу.

Об этом в четверг, 1 марта сообщает ТАСС.

Две недели назад этот документ был опубликован в "Официальном вестнике". Согласно польскому законодательству, закон может начать действовать спустя 14 дней после этого.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда подписал ранее данный закон но при этом направил его на рассмотрение Конституционного суда.

Уточняется, что изучение судьями закона не приостанавливает его вступление в силу.

Напомним, новый закон вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.
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