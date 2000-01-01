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Бюджетные изменения Израиля: эфиопские евреи будут голодать | Фото:01.03 09:13   MIGnews.com

Тысячи евреев Эфиопии объявят голодовку

Около восьми тысяч эфиопских евреев, еще остающихся на родине, требуют от израильского правительства "выделить бюджет на репатриацию" для воссоединения с уже проживающими в Израиле родственниками, угрожая в ином случае начать голодовку.

Об этом в четверг. 1 марта сообщает издание US News со ссылкой на новостное агентство АР.

По данным издания, сотни эфиопских евреев собрались у здания синагоги в Аддис-Абебе, выражая свое возмущение планируемым сокращением бюджета.

"Эфиопия для нас чужая страна, мы страдаем здесь от бедности и от голода", - приводит издание цитату из разговора с одним из сотен эфиопских евреев, собравшихся у центральной синагоги в Аддис-Абебе.

По словам одного из эфиопских евреев, "некоторые из братьев и сестер уже пытались опасными путями добраться до Израиля, чтобы увидеться с родственниками, и погибли в этих путешествиях".

В обращении к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу эфиопские евреи заявляют, что хотят репатриироваться в Израиль "немедленно и без предварительных условий".

Отметим, что в Израиле также ведется организованная кампания по лоббированию выделения бюджета на репатриацию оставшихся эфиопских евреев. В ней фигурирует 19-летний Йонатан, военнослужащий ЦАХАЛа, который никогда не видел свою эфиопскую бабушку.

"Государство финансирует тысячи организаций, поддерживающих репатриацию из других стран. Но когда дело доходит до эфиопских евреев – бюджета нет", - говорит он.

Напомним, решение о возобновлении репатриации членов общины фалашмура было принято правительством в апреле 2016 года.

По предварительным оценкам, в Эфиопии остаются около 9.000 членов общины фалашмура.
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