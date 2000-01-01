01.03 07:15 MIGnews.com

Израиль: новое дело о переписке судьи

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт распорядился открыть еще одно расследование по делу о переписке судьи с заинтересованной стороной уголовного процесса.Судья окружного суда в Хайфе Амир Тоби подозревается в переписке с высокопоставленным чиновником в судебной системе во время процесса над Асафом Амбером, обвиняемым в подделке и мошенничестве. Амбер получил разрешение до суда выехать за границу. Он улетел в Таиланд, и, по его утверждению, получил там ранение и проходит лечение. Он не явился в суд и за это судья Тоби выписал ему штраф в 10 тысяч шекелей.Из переписки Амбера в whatsapp следует, что пристав страховой компании, посланный в суд, вступил в контакт с начальником департамента безопасности израильских судов Моше Цамерет, который якобы находится в приятельских отношениях с судьей Тоби. Пристав пытался через Цамерета добиться отмены штрафа. Судья якобы ответил Цамерету: “Это - вор в Таиланде, который рассказывает байки о том, что попал там в аварию. Я не думаю, что в этом есть правда. Суд потратил на него слишком много времени”.Глава департамента Цамерет на это указал, что его друг, пристав страховой компании, пытается вернуть Амбера в Израиль. Судья на это ответил: “Я выписал ордер на арест, он не может быть отменен” Цамерет продолжал давить на судью и писал ему, что “Здесь необходима срочная помощь”. Тоби ответил ему, что потребуется время для того, чтобы сформулировать новое решение, и спросил, можно ли перенести суд.На вопросы о характере переписки и о том, как она повлияла на рассматриваемое дело, судья Тоби ответил, что “не помнит”. Юридический советник правительства приказал открыть расследование и поставил об этом в известность министра юстиции. Если такая переписка действительно была, то речь идет о серьезном случае давления на судью. Для судьи последствия также могут оказаться серьезными - несмотря на то, что он не выполнил требований, он никому о них не сообщил. Судья Тоби отрицает информацию второго канала: “Упомянутые текстовые сообщения - не на моем телефоне, я не помню их содержания и не узнаю их стиль”.