02.03 07:13 MIGnews.com

Израиль и Польша начали консультации по закону о Холокосте

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В Иерусалиме начались официальные консультации между Израилей и Польшей по поводу так называемого "закона о Холокосте", который вводит криминальную ответственность за попытки обвинить поляков в причастности к Холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны.Делегации от обеих стран составили различные дипломаты, юристы и историки."Для меня честь и удовольствие открыть этот диалог между Израилем и Польшей. Не секрет, что польский закон по поводу Холокоста вызвал обеспокоенность в Израиле и у еврейского народа по всему миру. Мы должны гарантировать, что будет защищена историческая правда и не появятся ограничений для свободы слова и научного поиска", — сказал глава израильской делегации, генеральный директор МИД Юваль Ротем.Его польский коллега Бартош Чихоцкий выразил готовность совместно работать над "продвижением правды о Холокосте и многовековых польско-еврейских отношениях"."Мы здесь, мы открыты, мы готовы дать ответ на все вопросы и разъяснить все, что еще нуждается в разъяснении по поводу антидиффамационного закона, к которому были недавно приняты поправки в Польше", — сказал он.