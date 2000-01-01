Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Израиль и Польша начались договариваться о Холокосте | Фото: Коби Гидеон, GPO02.03 07:13   MIGnews.com

Израиль и Польша начали консультации по закону о Холокосте

В Иерусалиме начались официальные консультации между Израилей и Польшей по поводу так называемого "закона о Холокосте", который вводит криминальную ответственность за попытки обвинить поляков в причастности к Холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны.

Делегации от обеих стран составили различные дипломаты, юристы и историки.

"Для меня честь и удовольствие открыть этот диалог между Израилем и Польшей. Не секрет, что польский закон по поводу Холокоста вызвал обеспокоенность в Израиле и у еврейского народа по всему миру. Мы должны гарантировать, что будет защищена историческая правда и не появятся ограничений для свободы слова и научного поиска", — сказал глава израильской делегации, генеральный директор МИД Юваль Ротем.

Его польский коллега Бартош Чихоцкий выразил готовность совместно работать над "продвижением правды о Холокосте и многовековых польско-еврейских отношениях".

"Мы здесь, мы открыты, мы готовы дать ответ на все вопросы и разъяснить все, что еще нуждается в разъяснении по поводу антидиффамационного закона, к которому были недавно приняты поправки в Польше", — сказал он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:27
Законопроект о призыве: ШАС не согласен с "Яадут ха-Тора"
11:54
В Меа-Шеарим хотели поджечь куклу в виде солдата ЦАХАЛа
11:34
Силы ЦАХАЛа арестовали троих палестинцев
11:28
Яир Лапид: Я никогда не говорил, что не дружу с Милченом
11:08
Теракт в Кабуле: пострадали мирные жители
10:52
В некоторых районах Турции введен комендантский час
10:47
Американцам посоветовали быть осторожными в Израиле
10:07
Ави Габай раскритиковал Нетаниягу
09:48
КНДР открестилась от разработки химоружия в Сирии
09:36
В ХАМАСе заявили о возможном слиянии с Дахланом
08:55
ЕП поддержал введение санкций против поляков
08:49
Парижский пригород передумал признавать Палестину
08:26
Палестинцы требуют изгнания американских дипломатов
08:05
ЦСКА унизил Маккаби
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus