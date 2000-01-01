Мэй не устраивает проект ЕК по Brexit

Проект документа Европейской комиссии по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) подрывает единство Британии. Об этом сказала премьер-министр королевства председателю Европейского совета Дональду Туску.
"Премьер-министр заявила, что проект документа, опубликованный накануне Европейской комиссией, был неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства", - говорится в сообщении пресс-службы премьера.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия опубликовала проект соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Документ является итогом первого этапа переговоров ЕС и Великобритании по Brexit.