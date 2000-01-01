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01.03 19:50   MIGnews.com

Израиль назначил нового посла в ЮНЕСКО

Министерство иностранных дел Израиля решило заменить своего посланника в ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества и развития, в которых Еврейское государство ныне представляет "ликудник" Кармель Шама ха-Коэн.

Его преемником выбрали Эли Лева. Если Кнессет подтвердит это назначение, он станет послом Израиля уже следующим летом.

Следует напомнить, что ранее Израиль заявил о намерении 31 декабря этого года покинуть ЮНЕСКО, о чем официально уведомил председательницу организации Одри Азулай.

В настоящее время Эли Лев работает в МИДе, возглавляя его отделение экономических дел в Европе. Владеет степенью МВА Еврейского университета.

Аналитики уже восприняли такую рокировку, как стремление Иерусалима сместить акценты своей деятельности в ЮНЕСКО и ОЭСР, где ха-Коэн в основном боролся с последствиями антиизраильской предвзятости "культурного" подразделения ООН.
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