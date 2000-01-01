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Европарламент поддержал введение санкций против Польши 02.03 00:13   MIGnews.com

Европарламент поддержал введение санкций против Польши

В Европарламенте поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске санкционной процедуры в отношении Польши, пишет РИА Новости.

"За проголосовали 422 депутата, против — 147, воздержались — 48, свидетельствуют результаты голосования", - приводит свои данные агентство.

В декабре ЕК запустила санкционную процедуру против Польши из-за ее судебной реформы. От Варшавы требовалось провести реформу в судебном законодательстве, на изменение которого ей предоставили 3 месяца. Этот срок уже прошел, однако польское правительство так и не добилось никаких результатов по этому вопросу. В случае наложения санкций против Польши, она лишится права голоса в Совете ЕС.
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