Европарламент поддержал введение санкций против Польши
В Европарламенте поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске санкционной процедуры в отношении Польши, пишет РИА Новости.
"За проголосовали 422 депутата, против — 147, воздержались — 48, свидетельствуют результаты голосования", - приводит свои данные агентство.
В декабре ЕК запустила санкционную процедуру против Польши из-за ее судебной реформы. От Варшавы требовалось провести реформу в судебном законодательстве, на изменение которого ей предоставили 3 месяца. Этот срок уже прошел, однако польское правительство так и не добилось никаких результатов по этому вопросу. В случае наложения санкций против Польши, она лишится права голоса в Совете ЕС.