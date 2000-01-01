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01.03 18:27   MIGnews.com

Армения аннулировала армяно-турецкий протокол

Президент Армении Серж Сагсян аннулировал протокол о нормализации отношений с Турцией, сообщает армянский телеканал "Еркир медиа", ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Владимира Акопяна.

"В ходе прошедшего у президента заседания Совета национальной безопасности президент Армении объявил, что армяно-турецкие протоколы признаны недействительными",- приводит канал слова Акопяна.

В сентябре 2017 года Сагсян заявлял с трибуны ООН о возможной отмене договоренностей, поскольку турецко-армянские отношения этот документе никак улучшил.

При этом в турецком МИД обвинили Армению во лжи, заявив, что данные слова не соответствуют действительности. Подобные утверждения направлены на введение в заблуждение мировое сообщество, отметили в во внешнеполитическом ведомстве.

Процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном начался в 2009 году, после подписания бывшими президентами стран Эдвардом Налбандяном и Ахметом Давутоглу "Протокола об установлении дипотношений" и "Протокола о развитии двухсторонних отношений" в Цюрихе. Однако в Турции отказали ратифицировать эти протоколы. Позднее и Армения сняла ратификацию документа с повестки парламента.
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