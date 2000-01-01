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01.03 17:43   MIGnews.com

США будет способствовать корейскому диалогу

В ходе телефонного разговора лидеры США и Южной Кореи договорились способствовать корейскому диалогу. Об этом говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.

"Президент Мун обсудил с президентом Трампом результаты визита специального посланника и делегации КНДР к ходе Олимпийских игр в Пхенчхане. Оба лидера договорились продолжать усилия, чтобы сохранить импульс в межкорейском диалоге и подтолкнуть к денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении также сообщается, что глава южнокорейской республики проинформировал Дональда Трампа о своем намерении направить в КНДР своего "специального посланника".
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