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Фото из Twitter: город Сирнакс после обстрела турецкой армией/Blesa Shaways ‏ 01.03 15:49   MIGnews.com

СМИ: турецкая армия все ближе продвигается к Африну

В конце недели ВС Турции начнут крупную операцию в городских условиях в предместьях сирийского Африна. Об этом сообщает телеканал Haberturk , ссылаясь на источники в силовых структурах.

Сообщается, что в рамках военной спецоперации "Оливковая ветвь", турецкая армия вместе с отрядами "Сирийской свободной армии" (ССА) взяли уже более 420 кв.км территории вокруг Африна.

По данным телеканала, воздушная операция должна начаться в двух важным населенных пунктам, расположенных неподалёку от города – Раджо и Джиндерес. В Генштабе Турции считают, что операция по зачистке этих городов продлится около недели, поскольку все мирные жители уже покинули город, что позволит турецким военным в кротчайшие сроки освободить город и подавить очаг сопротивления курдских вооруженных сил в этих районах.

Как ранее сообщалось в Mignews.ru, 20 января правительство Турции объявило о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в Африне. В Анкаре эти организации считают террористическими.
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