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Конфликт из-за закона о призыве приведет к выборам 01.03 15:08   MIGnews.com

Конфликт из-за закона о призыве приведет к выборам

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что высокопоставленные сановники в Ликуде предупреждают - конфликт с харедим из-за закона о призыве может закончиться досрочными выборами.

Канал цитирует одного из представителей Ликуда: “Харедим залезли на очень высокое дерево, шансы на выборы очень выросли”.

Ультраортодоксы угрожают не голосовать за бюджет 2019 года в случае, если не будет принят закон, дарующие освобождение от призыва религиозным студентам и лицам, изучающим Тору. Против законопроекта яростно выступают министр обороны Авигдор Либерман и НДИ.

Ортодоксы настаивают на том, чтобы их законопроект был принят немедленно, в то время как по решению БАГАЦа на это есть время до сентября.

После полуторачасовой дискуссии с участием премьер-министра, министров Элькина и Левина было принято решение об организации комиссии из представителей шести партий, входящих в коалицию, которые должны согласовать законопроект до предварительного голосования.
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