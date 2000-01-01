01.03 15:08 MIGnews.com

Конфликт из-за закона о призыве приведет к выборам

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что высокопоставленные сановники в Ликуде предупреждают - конфликт с харедим из-за закона о призыве может закончиться досрочными выборами.Канал цитирует одного из представителей Ликуда: “Харедим залезли на очень высокое дерево, шансы на выборы очень выросли”.Ультраортодоксы угрожают не голосовать за бюджет 2019 года в случае, если не будет принят закон, дарующие освобождение от призыва религиозным студентам и лицам, изучающим Тору. Против законопроекта яростно выступают министр обороны Авигдор Либерман и НДИ.Ортодоксы настаивают на том, чтобы их законопроект был принят немедленно, в то время как по решению БАГАЦа на это есть время до сентября.После полуторачасовой дискуссии с участием премьер-министра, министров Элькина и Левина было принято решение об организации комиссии из представителей шести партий, входящих в коалицию, которые должны согласовать законопроект до предварительного голосования.