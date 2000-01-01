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РФ себя защитит: Сармат, подлодки-беспилотники, Авангард | Фото:01.03 15:07   MIGnews.com

РФ себя защитит: Сармат, подлодки-беспилотники, Авангард

В среду, 1 марта, российский президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. По его словам, Россия сделала огромный прорыв в развитии новейших образцов стратегического оружия, ведь разрабатывает и совершенствует свой ВПК.

Уже начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она не имеет ограничений по дальности полета и преодолевает сопротивление любой системы ПРО. "Сармат" сменила "Воеводу", которую в СМИ нарекли "Сатаной. Теперь в западных СМИ можно услышать "Сатана-2".

Настоящим прорывом является оружие с планирующим крылатым блоком, рассказал президент. Так, был проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. "Будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас", - отметил Путин, пишет Интерфакс.

"Просто фантастика"… В России разработаны скоростные подлодки-беспилотники, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок и надводных кораблей.

В России началось серийное производство новейшего стратегического оружия - комплекса "Авангард" с блоком крылатых ракет. Оно будет маневрировать в плотных слоях атмосферы, будет практически неуязвимым. "Оно будет как метеорит", — заявил Путин.
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