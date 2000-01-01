Путин рассказал, каким стратегическим оружием гордится РФ
За несколько недель до очередных президентских выборов, российский лидер обратился с посланием к Федеральному собранию, в своей речи он охватил все важные темы для страны. Особое внимание было уделено нескольким сферам: соцэкономичкой и военной. Сосредоточимся на военной.
По словам гаранта, Российская Федерация сделала огромный прорыв в развитии новейших образцов стратегического оружия. В силу одностороннего выхода американской стороны из Договора по ПРО, Россия разрабатывает и совершенствует относительно дешевые, но эффективные системы преодоления ПРО. Также РФ начала разрабатывать уникальный вид стратегического оружия, которое не использует баллистическую траекторию и неуязвимы для ПРО, пишет Интерфакс.
На сегодня в арсенале государства есть гиперзвуковое оружие. "Это дает преимущество. Его мощь, могущество могут быть огромными", - отметил президент.
Успешно прошли испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Новый самолет-носитель "Кинжал" в декабре поставлен на опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. У него нет аналогов. Путин заверил, что его уникальные летно-технические характеристики позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.