01.03 14:05 MIGnews.com

Лапид: окружение премьера пытается меня очернить

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Лидер партии Еш Атид Яир Лапид пожаловался на то, что лица, близкие к окружению Нетаниягу пытаются его очернить.В социальных сетях указывают на возможный конфликт интересов Лапида, занимавшего пост министра финансов и Арнона Мильчена - его бывшего босса в момент обсуждения прваительситвом закона о налоговых поблажках для израильтян, возвращающихся в страну с постоянного места жительства за рубежом.Лапид, ссылаясь на публикацию в газете Гаарец о том, что он попросил от министерства финансов юридической оценки закона до того, как его отвергнуть, пишет: “Сегодня утром появилось еще одно доказательство того, о чем я говорил с самого начала. Когда речь заходит о государственных деньгах, у меня нет друзей, нет соратников, нет обсуждений за закрытыми дверями. Окружение премьер-министра продолжает меня очернять - но им это не поможет. Я ни от кого не получил ни гроша, и я остановил этот закон”.