01.03 13:27 MIGnews.com

Принц Уильям готовится к историческому визиту в Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Принц Уильям, герцог Кембриджский, готовится нанести первый в истории официальный визит представителя британской короны в Израиль, а также на территории Палестинской Автономии.Об этом в четверг, 1 марта сообщили источники в Кенсингтонском дворе.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что поручил генеральному директору министерства иностранных дел Ювалю Ротему начать подготовку к этому "историческому визиту"."Это исторический визит, первый в своем роде, и он будет встречен здесь с большой признательностью", - отметил глава правительства.В пресс-релизе представителей Великобритании говорилось, что приезд принца Уильяма будет посвящен "палестинским территориям".Напомним, что в мае прошлого года внешнеполитическое ведомство Великобритании выступило против визита в Израиль наследника британской короны, принца Чарльза. Поездка, которая могла стать первым официальным визитом члена королевской семьи Великобритании в Израиль, не состоялась.Принц Чарльз собирался отправиться в Израиль, чтобы почтить память британцев, погибших во время Палестинской кампании в ходе Первой мировой войны. Визит планировалось приурочить к 100-летию декларации Бальфура.