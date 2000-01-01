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Принц Уильям готовится к историческому визиту в Израиль | Фото:01.03 13:27   MIGnews.com

Принц Уильям готовится к историческому визиту в Израиль

Принц Уильям, герцог Кембриджский, готовится нанести первый в истории официальный визит представителя британской короны в Израиль, а также на территории Палестинской Автономии.

Об этом в четверг, 1 марта сообщили источники в Кенсингтонском дворе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что поручил генеральному директору министерства иностранных дел Ювалю Ротему начать подготовку к этому "историческому визиту".

"Это исторический визит, первый в своем роде, и он будет встречен здесь с большой признательностью", - отметил глава правительства.

В пресс-релизе представителей Великобритании говорилось, что приезд принца Уильяма будет посвящен "палестинским территориям".

Напомним, что в мае прошлого года внешнеполитическое ведомство Великобритании выступило против визита в Израиль наследника британской короны, принца Чарльза. Поездка, которая могла стать первым официальным визитом члена королевской семьи Великобритании в Израиль, не состоялась.

Принц Чарльз собирался отправиться в Израиль, чтобы почтить память британцев, погибших во время Палестинской кампании в ходе Первой мировой войны. Визит планировалось приурочить к 100-летию декларации Бальфура.
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