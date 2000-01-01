01.03 12:09 MIGnews.com

Масштабная кампания на северной границе Израиля неизбежна

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Генерал-майор в отставке и депутат Кнессета Эяль Бен-Реувен заявил, что с его точки зрения, масштабная военная кампания на северной границе Израиля стала практически неизбежной.Бен-Реувен сообщил, что в качестве члена комитета Кнессета по внешней политике и обороне он не может комментировать сообщения в зарубежной прессе о действиях Израиля в Сирии. Он однако подчеркнул, что всем ясно - Иран использует хаос в Сирии с тем, чтобы глубоко проникнуть в эту страну и выйти к границам Израиля.Бен-Реувен заявил: “Проблема сегодня в том, что сегодня нет барьера на пути иранской пенетрации и справедливыми заявлениями Израиля, согласно которым он не потерпит возникновения сухопутной границы между Израилем и Ираном…. Русские такую работу не выполнят, и американцы, к несчастью, не здесь. Так выглядит сегодня эта арена, и если нынешняя ситуация продолжит разворачиваться таким образом, мы - на пути к масштабной кампании на севере, и я хочу, чтобы я ошибался”.Бен-Реувен указал на то, что взрыв может произойти в любой момент: “По данным зарубежных источников, Израиль не сидит сложа руки, и много чего происходит”. Бен-Реувен предупредил, что подобный неожиданный взрыв не сулит ничего хорошего ни одной из сторон. Генерал сказал: “Важно, чтобы израильское общество осознавало реалии. Две недели тишины после того, как был сбит израильский самолет - это две недели обманчивой тишины. Общество должно продолжать обычную жизнь, а ЦАХАЛ должен быть готов к любому сценарию”.