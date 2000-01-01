Представитель России: США построили в Сирии 20 военных баз
Миру и стабильности в Сирии мешает внешнее вмешательство, например, создание США в сирийском Курдистане около 20 военных баз, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.
"Возвращению мира и стабильности в Сирию препятствует продолжающееся внешнее вмешательство в сирийский кризис. К примеру, на контролируемых отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США", — сказал собеседник агентства.