Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Представитель России: США построили в Сирии 20 военных баз 01.03 10:14   MIGnews.com

Представитель России: США построили в Сирии 20 военных баз

Миру и стабильности в Сирии мешает внешнее вмешательство, например, создание США в сирийском Курдистане около 20 военных баз, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Возвращению мира и стабильности в Сирию препятствует продолжающееся внешнее вмешательство в сирийский кризис. К примеру, на контролируемых отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США", — сказал собеседник агентства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:09
Масштабная кампания на северной границе Израиля неизбежна
12:08
РФ не вмешивалась в референдум по Brexit, - Facebook
11:47
ЦАХАЛ взорвал бомбу, которую установили террористы
11:31
На могиле Йехошуа бин-Нуна прошло чтение Свитка Эстер
11:17
Постпред Небензя: хватит читать лекции по гуманизму
10:54
Нетаниягу пытается договориться с харедим
10:31
В России заработала соцсеть и "биржа блогеров" AliExpress
10:31
Либерман: Лицмана - в Саерет Маткаль, Гафни - в Шайетет 13
10:07
ЕС и США обсудят ядерную сделку с Ираном
09:40
Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов  
09:32
Сара Нетаниягу - Ирис Элович в whatsapp: вы нас убиваете
09:27
Польский закон о Холокосте вступает в силу
09:13
Тысячи евреев Эфиопии объявят голодовку
09:04
Десятки старших офицеров присоединились к Ави Габаю
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus