01.03 09:05 MIGnews.com

Трамп: 6 триллионов выброшены в гадюшник Ближнего Востока

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Президент США Дональд Трамп, выступая перед губернаторами штатов, заявил, что Америка потратила за 17 лет шесть триллионов долларов на Ближнем Востоке.Трамп сказал: “Мы обязаны снова начать побеждать в войнах. Когда я был молодым, в школе, в колледже нам всегда говорили: мы никогда не проигрывали в войнах. Вы помните. Некоторые из вас еще помнят. Америка никогда не проигрывала. И теперь мы никогда не побеждаем войнах. Мы никогда не побеждаем в войнах. И мы не воюем для того, чтобы победить. И мы должны либо воевать ради того, чтобы победить, либо не воевать вовсе.Но вот мы здесь, через 17 лет войн на Ближнем Востоке, мы потратили почти - я видел график месяц назад - почти 6 триллионов долларов. 6 триллионов. И я хочу вам сказать. что это просто неприемлемо и мы никуда не продвинулись. В действительности, если вы об этом подумаете, это еще хуже. Ближний Восток куда хуже, чем был 16, 17 лет назад, нельзя даже и сравнивать. Перед нами - гадюшник. Это хаос, подобного которому вы никогда раньше не видели. Мы в тупике, и мы обязаны это исправить”.