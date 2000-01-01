Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 01.03 10:03   MIGnews.com

Трамп: союзники должны разделять финансовое бремя

Президент США Дональд Трамп подтвердил поддержку Соединенными Штатами давних альянсов по всему миру, но настаивал на том, что друзья и партнеры в Европе, Ближнем Востоке и в районе Тихого океана должны "платить свою справедливую долю".

В своем первом национальном телевизионном выступлении в Конгрессе с момента вступления в должность 20 января, Трамп пытался убедить союзников в своей приверженности защиты и поддержания глобальной ведущей роли США. Президент, однако, также дал понять, что он ожидает, что эти страны разделят большую часть бремени своих собственных потребностей в области безопасности.

Дональд Трамп особенно заверил союзников по НАТО о неизменной приверженности его новой администрации альянсу, который с 1949 года стоит на защите Европы с США.

"Наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, основываясь на наших очень сильных и откровенных дискуссиях, они начинают делать это", - отметил президент США.

Затем, отступая от своей подготовленной речи, Трапм добавил: "На самом деле, я могу вам сказать, что деньги вливать очень приятно".

"Мы ожидаем, что наши партнеры, будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихом океане, примут непосредственное участие и сыграют значимую роль в стратегических и военных операциях, и заплатят свою справедливую долю", - подчеркнул президент Трамп.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:21
Репатриант принявший ислам пытался присоединиться в ISIS
11:13
Waze снова подвел водителей
10:50
Иракские военные перекрыли путь боевикам ISIS из Мосула
10:22
Глава USADA: россияне испортили как минимум две Олимпиады
10:17
20 израильтян организовали гигантскую международную аферу
09:26
В районе Эйлата спасли 130 детей
09:21
Фийон выступил против антироссийских санкций
09:05
Трамп: 6 триллионов выброшены в гадюшник Ближнего Востока
08:54
Ле Пен на пути к лишению неприкосновенности
08:25
Авиакомпания Saudia не летает из Эр-Рияда в Тель-Авив
07:55
Во Франции арестованы подростки, связанные с террористами
07:29
Шторм и град в Эйлате
07:17
Галант: "Мы потерпели неудачу. Мы должны усвоить урок"
06:50
На границе с Газой: тоннель посреди кибуца
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus