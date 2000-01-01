01.03 10:03 MIGnews.com

Трамп: союзники должны разделять финансовое бремя

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Президент США Дональд Трамп подтвердил поддержку Соединенными Штатами давних альянсов по всему миру, но настаивал на том, что друзья и партнеры в Европе, Ближнем Востоке и в районе Тихого океана должны "платить свою справедливую долю".В своем первом национальном телевизионном выступлении в Конгрессе с момента вступления в должность 20 января, Трамп пытался убедить союзников в своей приверженности защиты и поддержания глобальной ведущей роли США. Президент, однако, также дал понять, что он ожидает, что эти страны разделят большую часть бремени своих собственных потребностей в области безопасности.Дональд Трамп особенно заверил союзников по НАТО о неизменной приверженности его новой администрации альянсу, который с 1949 года стоит на защите Европы с США."Наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, основываясь на наших очень сильных и откровенных дискуссиях, они начинают делать это", - отметил президент США.Затем, отступая от своей подготовленной речи, Трапм добавил: "На самом деле, я могу вам сказать, что деньги вливать очень приятно"."Мы ожидаем, что наши партнеры, будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихом океане, примут непосредственное участие и сыграют значимую роль в стратегических и военных операциях, и заплатят свою справедливую долю", - подчеркнул президент Трамп.