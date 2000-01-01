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www.olympic.org 01.03 10:22   MIGnews.com

Глава USADA: россияне испортили как минимум две Олимпиады

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что российские спортсмены, употребляющие допинг, "испортили" как минимум две Олимпиады.

Таким образом, Тайгерт раскритиковал решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Он также заявил, что честность и добросовестность в спорте сегодня находятся под угрозой со стороны России.

По словам главы ведомства, "в России была создана поддержанная государством программа употребления допинга, в которую были вовлечены более тысячи спортсменов, соревнующихся более чем в 30 дисциплинах".
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