01.03 10:22 MIGnews.com

Глава USADA: россияне испортили как минимум две Олимпиады

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что российские спортсмены, употребляющие допинг, "испортили" как минимум две Олимпиады.Таким образом, Тайгерт раскритиковал решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.Он также заявил, что честность и добросовестность в спорте сегодня находятся под угрозой со стороны России.По словам главы ведомства, "в России была создана поддержанная государством программа употребления допинга, в которую были вовлечены более тысячи спортсменов, соревнующихся более чем в 30 дисциплинах".