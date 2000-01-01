01.03 09:21 MIGnews.com

Фийон выступил против антироссийских санкций

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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон упомянул в своей программе необходимость снятия санкций против России. Соответствующее коммюнике опубликовано на сайте предвыборной кампании политика.В частности, Фийон принимая в своем штабе представителей фермеров, обсудил проблемы сельскохозяйственной отрасли и пути их решения. В качестве одной из мер, которые необходимо, по мнению политика, принять в этой сфере, значится "требование Франции о снятии санкций против России, обедняющих французских и европейских фермеров".Фийон отметил, что санкции плохо влияют на развитие стран Евросоюза."Франции надлежит выступить с предложением отмены санкций в отношении России. Подобные санкции ведут к снижению доходов как сельских хозяйств Франции, так и других стран Европейского союза", – заявил кандидат в президенты.