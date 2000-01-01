01.03 07:14 MIGnews.com

Трамп: мы не позволим превратить США в плацдарм экстремизма

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп выступил с большой речью перед Конгрессом. Среди многих других тем, он затронул основные проблемы американской внешней политики.Трамп сказал “Огромное большинство индивидов, осужденных по статьям, связанным с терроризмом после 9/11 приехали сюда из других стран. Это не имеет никакого отношения к сочувствию, это совершенно безрассудно, позволить бесконтрольный въезд в страну из тех мест, где невозможен нормальный процесс проверки”.Трамп поклялся предпринять “сильные меры для защиты нашей нации от радикального исламского терроризма”.Трамп продолжил: “Мы не можем допустить, чтобы Америка превратилась в плацдарм терроризма. Мы не можем допустить, чтобы наша нация стала приютом для экстремистов”.Трамп назвал Исламское Государство “сетью необузданных варваров, которые убивают мусульман и христиан, мужчин, женщин и детей все верований и религий”.Трамп пообещал: Мы будем работать с нашими союзниками, в том числе и в мусульманском мире с тем, чтобы стереть этого гнусного врага с лица планеты”.