США и Турция обсудят совместное освобождение Ракки
Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Турцией о ее участии в освобождении сирийской Ракки. Город является самопровозглашенной столицей джихадистской группировки "Исламское Государство", известной как ISIS.
Об этом сообщил командующий возглавляемой США международной коалицией против ISIS, генерал Стивен Таунсенд.
"Вы ведем переговоры с Турцией о возможном участии турецкой армии в освобождении Ракки. Я не знаю, в каком составе они смогут принять участие", — цитирует агентство Reuters слова генерала Таунсенда.