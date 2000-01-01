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США и Турция обсудят совместное освобождение Ракки | Фото: Thinkstock01.03 21:29   MIGnews.com

США и Турция обсудят совместное освобождение Ракки

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Турцией о ее участии в освобождении сирийской Ракки. Город является самопровозглашенной столицей джихадистской группировки "Исламское Государство", известной как ISIS.

Об этом сообщил командующий возглавляемой США международной коалицией против ISIS, генерал Стивен Таунсенд.

"Вы ведем переговоры с Турцией о возможном участии турецкой армии в освобождении Ракки. Я не знаю, в каком составе они смогут принять участие", — цитирует агентство Reuters слова генерала Таунсенда.
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