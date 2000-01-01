01.03 21:29 MIGnews.com

США и Турция обсудят совместное освобождение Ракки

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Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Турцией о ее участии в освобождении сирийской Ракки. Город является самопровозглашенной столицей джихадистской группировки "Исламское Государство", известной как ISIS.Об этом сообщил командующий возглавляемой США международной коалицией против ISIS, генерал Стивен Таунсенд."Вы ведем переговоры с Турцией о возможном участии турецкой армии в освобождении Ракки. Я не знаю, в каком составе они смогут принять участие", — цитирует агентство Reuters слова генерала Таунсенда.