США осудили Совет по правам человека за одержимость Израилем
Власти США призвали Совет по правам человека ООН, положить конец своей "одержимости Израилем". Это прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека.
Заместитель помощника госсекретаря США Эрин Баркли, в ходе своего выступления на сессии СПЧ в Женеве подчеркнула, что приверженность Штатов правам человека "сильнее, чем когда-либо".
"К сожалению, большинство действий Совета по правам человека не соответствуют этим универсальным принципам. На самом деле они противоречат им. Ни одно другое государство не получает от Совета столь пристального внимания", - заявила Баркли.
При этом она привела в пример продолжающиеся злоупотребления правами человека в Сирии и Северной Корее. Баркли подчеркнула, что Совет оп правам человека ООН "несправедливо и последовательно сосредоточился на Израиле". Это в свою очередь, по ее словам, "сильно тревожит" Вашингтон.
"Обсессия по поводу Израиля подрывает доверие к Совету по правам человека. Она выставляет Совет на посмешище. Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы положить конец попыткам делегитимации и изоляции Израиля - причем не только в Совете по правам человека, но и везде, где они будут происходить", - резюмировала Заместитель помощника госсекретаря США.
Кроме того она заявила, что администрация президента пересматривает свою роль в работе Совета по правам человека ООН. Она отметила, что "для того чтобы Совет заслуживал доверия, он должен отойти от своих непродуктивных и несбалансированных позиций".