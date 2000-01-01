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flickr 01.03 17:35   MIGnews.com

Трамп намерен исключить Ирак из иммиграционного указа

Президент США Дональд Трамп исключит Ирак из списка стран, указанных в новом иммиграционном указе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

По словам источников, в Пентагоне и Госдепартаменте призвали Белый дом пересмотреть упоминание Ирака в списке, "учитывая его ключевую роль в борьбе с террористической организацией Исламское государство".

При этом указ будет распространяться на граждан остальных шести стран - Судана, Йемена, Ирана, Сирии, Ливии и Сомали. Жителям этих стран по-прежнему запрещен въезд на территорию США в течение 3 месяцев.

Американский лидер, как ожидается, подпишет новый указ в среду, 1 марта.
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