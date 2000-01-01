Трамп намерен исключить Ирак из иммиграционного указа
Президент США Дональд Трамп исключит Ирак из списка стран, указанных в новом иммиграционном указе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.
По словам источников, в Пентагоне и Госдепартаменте призвали Белый дом пересмотреть упоминание Ирака в списке, "учитывая его ключевую роль в борьбе с террористической организацией Исламское государство".
При этом указ будет распространяться на граждан остальных шести стран - Судана, Йемена, Ирана, Сирии, Ливии и Сомали. Жителям этих стран по-прежнему запрещен въезд на территорию США в течение 3 месяцев.
Американский лидер, как ожидается, подпишет новый указ в среду, 1 марта.