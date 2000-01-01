02.03 05:33 MIGnews.com

РФ и Франция обсудили возобновление военного сотрудничества

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с послом Франции в России Жан-Морисом Рипером возобновление контактов между военными ведомствами двух стран, передает ТАСС."Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах возобновления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", — отметили в российском оборонном ведомстве.Сообщается также, что стороны обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности, включая ситуацию в Сирии и отношения между Россией и НАТО.Ранее сообщалось, что минобороны Франции призвало НАТО реагировать на возможное размещение ракет Россией.