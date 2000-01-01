Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












РФ и Франция обсудили возобновление военного сотрудничества | Фото: Thinkstock02.03 05:33   MIGnews.com

РФ и Франция обсудили возобновление военного сотрудничества

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с послом Франции в России Жан-Морисом Рипером возобновление контактов между военными ведомствами двух стран, передает ТАСС.

"Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах возобновления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", — отметили в российском оборонном ведомстве.

Сообщается также, что стороны обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности, включая ситуацию в Сирии и отношения между Россией и НАТО.

Ранее сообщалось, что минобороны Франции призвало НАТО реагировать на возможное размещение ракет Россией.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:53
"Злобный пес" покорил сердца интернет-пользователей  
03:17
Жену Трампа осудили за слишком дорогой и гламурный наряд
02:27
Ученые: алкоголь укрепляет семьи
01:23
Шеф-повар Елизаветы II рассказал, что ест королева
00:29
В МГУ создали противоядие от химоружия и пестицидов
23:13
Иванка Трамп пришла в ярком платье на официальный прием
22:24
Ученые: соблюдение режима сна может продлить молодость
21:56
Опра Уинфри собирается стать президентом США
21:37
Управления регистрации автотранспорта приостановят работу
21:35
РФ атаковала поддерживаемых США сирийских ополченцев
21:29
США и Турция обсудят совместное освобождение Ракки
20:55
Яир Лапид: мы теряем молодое поколение евреев Диаспоры
20:36
Сенат утвердил министра внутренних дел США
19:59
Террориста в Хевроне ликвидировал хозяин дома
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus