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YouTube 01.03 16:39   MIGnews.com

Рухани и Эрдоган договорились укрепить связи

Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились укрепить отношения, в том числе и в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Данное заявление было сделано в свете недавнего обмена резкими репликами обеими сторонами. Как известно, Тегеран и Анкара поддерживают противоположные стороны в сирийском конфликте.

Власти Ирана поддерживают правительство президента САР Башара Асада, в то время как Турция на стороне сирийской оппозиции.

В прошлом месяце Эрдоган и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинили Иран в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии и Ираке. В свою очередь Тегеран вызвал посла Турции в Тегеране и потребовал от него разъяснений в связи с заявлениями турецкого руководства.

Эрдоган и Рухани встретились на саммите экономического сотрудничества в столице Пакистана Исламабаде. Однако агентство не сообщило никаких подробностей о переговорах глав государств.
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