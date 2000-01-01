01.03 16:39 MIGnews.com

Рухани и Эрдоган договорились укрепить связи

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Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились укрепить отношения, в том числе и в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает государственное информационное агентство IRNA.Данное заявление было сделано в свете недавнего обмена резкими репликами обеими сторонами. Как известно, Тегеран и Анкара поддерживают противоположные стороны в сирийском конфликте.Власти Ирана поддерживают правительство президента САР Башара Асада, в то время как Турция на стороне сирийской оппозиции.В прошлом месяце Эрдоган и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинили Иран в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии и Ираке. В свою очередь Тегеран вызвал посла Турции в Тегеране и потребовал от него разъяснений в связи с заявлениями турецкого руководства.Эрдоган и Рухани встретились на саммите экономического сотрудничества в столице Пакистана Исламабаде. Однако агентство не сообщило никаких подробностей о переговорах глав государств.