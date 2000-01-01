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Яир Лапид: мы теряем молодое поколение евреев Диаспоры 01.03 20:55   MIGnews.com

Яир Лапид: мы теряем молодое поколение евреев Диаспоры

В среду, 1 марта, депутат Кнессета, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид принял участие в конференции "Будущее еврейского народа", которая состоялась в Иерусалиме. В своей речи Лапид отметил основные задачи, стоящие перед Израилем, в свете продолжающихся всплесков антисемитизма по всему миру, а также необходимости вести постоянный диалог с евреями Диаспоры.

"Зачастую, кажется, что в эти дни еврейский народ во всем мире охватывает и объединяет общая тревога. Когда в Миссури и Филадельфии разрушают еврейские кладбища, а в Париже нападают на молодых еврейских юношей, тревога охватывает меня. Когда 13-летнюю девочку убивают в собственной кровати в Кирьят-Арбе, тревога охватывает евреев, проживающих в Диаспоре. Вместе с этим, евреев, проживающих в Диаспоре, должна объединять не только совместная борьба с антисемитизмом, но и семейные узы. Израиль не может позволить себе полагать, что он защищен от критики со стороны евреев Диаспоры, особенно проживающих в США. Мы теряем молодое поколение либеральных евреев, как в США, так и в Европе.

Еврейскому народу нужен абсолютно другой подход в ведении диалога. Это должен быть открытый и смелый разговор, и вести его должен Израиль. Задача израильского руководства - не заниматься решением сиюминутных политических проблем, а думать о том, что будет через пять или десять лет", - заявил в ходе конференции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.
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