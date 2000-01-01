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Commons.wikimedia.org 01.03 18:15   MIGnews.com

Франсуа Фийон не намерен прекращать предвыборную гонку

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон во время пресс-конференции в Париже сказал, что не намерен прекращать предвыборную кампанию, несмотря на то, что ему были предъявлены обвинения, передает ТАСС.

Ранее Фийон и его супруга Пенелопа получили повестку в суд по делу о хищении государственных средств и фиктивном трудоустройстве. Сообщалось, большинство французов считают, что Фийон должен отказаться от участия в президентской гонке.

Фийон подтвердил, что его действительно вызвали в суд по делу о хищениях, заседание состоится 15 марта. Он сказал, что намерен отстаивать свою правоту и рассчитывает на поддержку своих избирателей.

"Я не отступлюсь, не сдамся, не сниму свою кандидатуру, я пойду до конца, поскольку вызов брошен демократии в целом", - сказал Фийон.
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