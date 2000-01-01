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YouTube 01.03 16:51   MIGnews.com

Щаранский призвал бороться против антисемитизма в США

Натан Щаранский, председатель исполнительного Еврейского агентства Израиля, выразил глубокую озабоченность в связи с волной антисемитских инцидентов в США. В течение последних недель преступления на почве ненависти к евреям были зафиксированы по всей территории страны.

В среду, 1 марта, он заявил:

"Я очень озабочен волной угроз и антисемитских выходок, захлестнувшей в последние недели Соединенные Штаты Америки. Если и существовала, вообще, разница между антисемитизмом правых экстремистов и антиизраильскими позициями левых радикалов, между демонизацией евреев и демонизацией Израиля, то сегодня она окончательно исчезла.

Два этих отвратительных явления подпитывают друг друга и полностью противоречат базовым основам демократических обществ Европы и Америки. Пришло время, чтобы те, кому дороги ценности демократии, отставили в сторону политические споры и плечом к плечу начали сражаться с проявлениями жестокости и ненависти.
Я нисколько не сомневаюсь, что соответствующие управления в Америке будут действовать решительно и настойчиво, чтобы разыскать ответственных за эту волну, отдать их под суд и предотвратить повторение подобных случаев".

Натан Щаранский также выразил надежду на то, что власти США будут "действовать решительно" в поисках виновных, привлекать их к ответственности. А также он надеется, что власти не допустят повторных подобных инцидентов в стране.
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