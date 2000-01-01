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После апелляции: команда защитников Азарии подала в отставку 01.03 15:02   MIGnews.com

После апелляции: команда защитников Азарии подала в отставку

Дело “хевронского стрелка” Эльора Азарии приобрело драматический оборот после того, как трое из четырех его защитников сказали, что более не будут представлять солдата.

Заявление трех адвокатов, сопровождавших Азарию с самого начала - Илана Каца, Эяля Бесерглика и Кармита Шахивера появилось сразу после информации о том, что Азария подал апелляцию. Все три адвоката выступали против этой идеи.

В заявлении адвокатов говорится: “Нам удалось достичь в этом деле фантастических результатов. Такие результаты попросту невозможны в деле об убийстве, задокументированном на видео. Мы истощены. . Мы готовы помогать семье в будущем”.

Азария, по решению судьи военного трибунала был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения - ниже минимальной границы в три года, предусмотренной статьей о непреднамеренном убийстве.
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