После апелляции: команда защитников Азарии подала в отставку
Дело “хевронского стрелка” Эльора Азарии приобрело драматический оборот после того, как трое из четырех его защитников сказали, что более не будут представлять солдата.
Заявление трех адвокатов, сопровождавших Азарию с самого начала - Илана Каца, Эяля Бесерглика и Кармита Шахивера появилось сразу после информации о том, что Азария подал апелляцию. Все три адвоката выступали против этой идеи.
В заявлении адвокатов говорится: “Нам удалось достичь в этом деле фантастических результатов. Такие результаты попросту невозможны в деле об убийстве, задокументированном на видео. Мы истощены. . Мы готовы помогать семье в будущем”.
Азария, по решению судьи военного трибунала был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения - ниже минимальной границы в три года, предусмотренной статьей о непреднамеренном убийстве.