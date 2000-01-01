01.03 14:33 MIGnews.com

Дональд Трамп: Антисемитизм - форма ненависти и зла

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Президент США Дональд Трамп начал свое первое выступление на совместном заседании обеих палат Конгресса, осудив антисемитизм как форму ненависти и зла среду, 1 марта."Сегодня, когда мы отмечаем конец нашего празднования черного месяца истории, мы вспоминаем о пути нашей страны по отношению к гражданским правам и работу, которая до сих пор перед нами стоит", - сказал Трамп."Недавние угрозы против еврейских общинных центров и акты вандализма против еврейских кладбищ, а также стрельба на прошлой неделе в Канзас-Сити, напоминают нам о том, что мы единая страна, которая осуждает ненависть и зло во всех его формах", - отметил президент США."Каждое американское поколение передает факел истины, свободы и справедливости - в неразрывной цепи все, вплоть до настоящего времени. Этот факел теперь в наших руках. И мы будем использовать его, чтобы осветить весь мир", - добавил Дональд Трамп.В своей речи Трамп сказал, что его администрация будет продолжать следить за Ираном, и подчеркнул американскую поддержку Израиля.