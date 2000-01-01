Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 01.03 14:33   MIGnews.com

Дональд Трамп: Антисемитизм - форма ненависти и зла

Президент США Дональд Трамп начал свое первое выступление на совместном заседании обеих палат Конгресса, осудив антисемитизм как форму ненависти и зла среду, 1 марта.

"Сегодня, когда мы отмечаем конец нашего празднования черного месяца истории, мы вспоминаем о пути нашей страны по отношению к гражданским правам и работу, которая до сих пор перед нами стоит", - сказал Трамп.

"Недавние угрозы против еврейских общинных центров и акты вандализма против еврейских кладбищ, а также стрельба на прошлой неделе в Канзас-Сити, напоминают нам о том, что мы единая страна, которая осуждает ненависть и зло во всех его формах", - отметил президент США.

"Каждое американское поколение передает факел истины, свободы и справедливости - в неразрывной цепи все, вплоть до настоящего времени. Этот факел теперь в наших руках. И мы будем использовать его, чтобы осветить весь мир", - добавил Дональд Трамп.

В своей речи Трамп сказал, что его администрация будет продолжать следить за Ираном, и подчеркнул американскую поддержку Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
Ле Пен могут лишить депутатской неприкосновенности 2 марта
15:51
Отец убитого в Нетании: я отомщу, зуб за зуб, глаз за глаз
15:18
Конец "Трампомании"
15:02
После апелляции: команда защитников Азарии подала в отставку
14:22
Лидер ИГ обратился к боевикам с прощальной речью
14:08
Эльор Азария подал апелляцию о пересмотре приговора
13:49
Натан Щаранский возглавит Еврейское агентство еще на год
13:19
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявлено обвинение
12:55
СМИ: Жену Фийона взяли под стражу
12:49
Израиль: джихадиста Валентина приговорили к 4.5 годам  
12:21
Барак и Мишель Обама опубликуют свои мемуары
12:10
Эксклюзив: спасатели ЦАХАЛа готовятся к войне в Газе  
11:58
Мощный взрыв и перестрелки в Кабуле
11:45
США исключат Ирак из "черного миграционного списка"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus