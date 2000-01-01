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01.03 14:08   MIGnews.com

Эльор Азария подал апелляцию о пересмотре приговора

Через неделю после завершения процесса, “хевронский стрелок”, солдат Эльор Азария, подал апелляцию о пересмотре вынесенного приговора.

Апелляция подана адвокатом Йорамаом Шефтелем. В заявлении защиты говорится, что дополнительная информация об апелляции будет оглашена на пресс-конференции, которая намечена на 17:00.

В случае, если апелляция будет отвергнута, Азария начнет отбывание наказания в воскресенье, 5 марта.
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