01.03 14:08 MIGnews.com

Эльор Азария подал апелляцию о пересмотре приговора

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Через неделю после завершения процесса, “хевронский стрелок”, солдат Эльор Азария, подал апелляцию о пересмотре вынесенного приговора.Апелляция подана адвокатом Йорамаом Шефтелем. В заявлении защиты говорится, что дополнительная информация об апелляции будет оглашена на пресс-конференции, которая намечена на 17:00.В случае, если апелляция будет отвергнута, Азария начнет отбывание наказания в воскресенье, 5 марта.