01.03 13:49 MIGnews.com

Натан Щаранский возглавит Еврейское агентство еще на год

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Натан Щаранский, председатель исполнительного Еврейского агентства Израиля, будет возглавлять эту организацию еще один год.Совет управляющих объявил во вторник, 28 февраля, о том, что Щаранский согласился на просьбу Нетаниягу о дополнительном годе пребывания в должности. Это заявление было сделано на заключительном пленарном заседании зимних сессий Совета в Тель-Авиве.Ранее в сентябре Щаранский заявлял, что он не останется, несмотря на просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу."Хотя я скептически относился к этому, то, что произошло в последние месяца, убедило меня в том, что очень важно, что я по-прежнему буду тут. Наши текущие дискуссии с правительством достигли чувствительной точки, и я сделаю все необходимое, чтобы гарантировать успешные переговоры, которые принесут ощутимые плоды", - заяивил Щаранский."Кроме того, события последних месяцев привели к глубокой поляризации между некоторыми евреями в Америке и некоторыми в Израиле, и крайне важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы объединить наш народ. Это будет наша задача в этом году", - отметил он.