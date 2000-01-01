01.03 11:34 MIGnews.com

НДИ: выход Орли Леви-Абукасис из состава фракции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Парламентская фракция НДИ обратилась к председателю организационной комиссии Кнессета Йоаву Кишу с просьбой официально зафиксировать выход Орли Леви-Абукасис из состава фракции.27 февраля на заседании фракции НДИ было решено принять заявление Орли Леви- Абукасис о выходе из ее состава и завершить все касающиеся этого формальности через организационную комиссию Кнессета, в соответствии с существующим законодательством.Напомним, 19 мая 2016 года Орли Леви- Абукасис заявила о своем выходе из фракции, не поставив ее руководство в известность о данном решении заранее. С того момента, как она сообщила об этом в СМИ, Орли Леви- Абукасис своими действиями, заявлениями и голосованиями подтвердила, что не является частью парламентской фракции НДИ. В числе множества примеров, являющихся бесспорным свидетельством данного факта, можно привести ее публичные заявления с трибуны Кнессета, на парламентских комиссиях и в СМИ, перманентное отсутствие на заседаниях фракции и на сотнях голосований. Более того, множество раз на пленарных заседаниях Кнессета и в комиссиях, Орли Леви- Абукасис голосовала вразрез с позицией фракции.Несмотря на все вышеперечисленное, Орли Леви- Абукасис не сочла нужным обратиться к спикеру Кнессета и завершить процедуру выхода из состава фракции. В свете сложившейся ситуации, после того как накопилась критическая масса неопровержимых доказательств того, что Орли Леви- Абукасис на постоянной основе выступает против позиции фракции НДИ, было принято решение обратиться ко главе организационной комиссии для решения этого вопроса в соответствии с уставом Кнессета.