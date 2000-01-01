Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 01.03 11:34   MIGnews.com

НДИ: выход Орли Леви-Абукасис из состава фракции

Парламентская фракция НДИ обратилась к председателю организационной комиссии Кнессета Йоаву Кишу с просьбой официально зафиксировать выход Орли Леви-Абукасис из состава фракции.

27 февраля на заседании фракции НДИ было решено принять заявление Орли Леви- Абукасис о выходе из ее состава и завершить все касающиеся этого формальности через организационную комиссию Кнессета, в соответствии с существующим законодательством.

Напомним, 19 мая 2016 года Орли Леви- Абукасис заявила о своем выходе из фракции, не поставив ее руководство в известность о данном решении заранее. С того момента, как она сообщила об этом в СМИ, Орли Леви- Абукасис своими действиями, заявлениями и голосованиями подтвердила, что не является частью парламентской фракции НДИ. В числе множества примеров, являющихся бесспорным свидетельством данного факта, можно привести ее публичные заявления с трибуны Кнессета, на парламентских комиссиях и в СМИ, перманентное отсутствие на заседаниях фракции и на сотнях голосований. Более того, множество раз на пленарных заседаниях Кнессета и в комиссиях, Орли Леви- Абукасис голосовала вразрез с позицией фракции.

Несмотря на все вышеперечисленное, Орли Леви- Абукасис не сочла нужным обратиться к спикеру Кнессета и завершить процедуру выхода из состава фракции. В свете сложившейся ситуации, после того как накопилась критическая масса неопровержимых доказательств того, что Орли Леви- Абукасис на постоянной основе выступает против позиции фракции НДИ, было принято решение обратиться ко главе организационной комиссии для решения этого вопроса в соответствии с уставом Кнессета.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:55
СМИ: Жену Фийона взяли под стражу
12:49
Израиль: джихадиста Валентина приговорили к 4.5 годам  
12:21
Барак и Мишель Обама опубликуют свои мемуары
12:10
Эксклюзив: спасатели ЦАХАЛа готовятся к войне в Газе  
11:58
Мощный взрыв и перестрелки в Кабуле
11:45
США исключат Ирак из "черного миграционного списка"
11:21
Репатриант принявший ислам пытался присоединиться в ISIS
11:13
Waze снова подвел водителей
10:50
Иракские военные перекрыли путь боевикам ISIS из Мосула
10:22
Глава USADA: россияне испортили как минимум две Олимпиады
10:17
20 израильтян организовали гигантскую международную аферу
10:03
Трамп: союзники должны разделять финансовое бремя
09:26
В районе Эйлата спасли 130 детей
09:21
Фийон выступил против антироссийских санкций
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus