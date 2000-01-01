01.03 11:45 MIGnews.com

США исключат Ирак из "черного миграционного списка"

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Предстоящий правительственный указ администрации президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд из преимущественно мусульманских стран, больше не будет включать в себя Ирак, как сообщает Associated Press.Указ президента является пересмотром запрета на въезд, введенным в первые дни президентства Трампа, который временно запрещает въезд в Соединенные Штаты гражданам 7 стран.Иран, Сирия, Йемен, Ирак, Сомали, Ливия и Судан были включены в первоначальный указ, который был заблокирован федеральными судами.Ранее Associated Press сообщало, что остальные 6 стран будут оставаться в списке, ссылаясь на четыре анонимных представителя администрации.Согласно сообщениям, Государственный департамент и чиновники Пентагона исключили Ирак из списка якобы из-за достигнутых в стране успехов по борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.Напомним, что поддерживаемые США иракские военные подразделения закрыли последний главный выход из оплота ISIS в западной части Мосула, контролируя доступ к городу с северо-запада.9-я танковая дивизия армии Ирака находится в пределах километра от "Сирийских ворот" Мосула, северо-западного входа в город, как сообщает Reuters. Дорога связывает Мосул и Таль-Афар, другую цитадель "Исламского Государства", расположенную в 60 км к западу.