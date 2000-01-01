США исключат Ирак из "черного миграционного списка"
Предстоящий правительственный указ администрации президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд из преимущественно мусульманских стран, больше не будет включать в себя Ирак, как сообщает Associated Press.
Указ президента является пересмотром запрета на въезд, введенным в первые дни президентства Трампа, который временно запрещает въезд в Соединенные Штаты гражданам 7 стран.
Иран, Сирия, Йемен, Ирак, Сомали, Ливия и Судан были включены в первоначальный указ, который был заблокирован федеральными судами.
Ранее Associated Press сообщало, что остальные 6 стран будут оставаться в списке, ссылаясь на четыре анонимных представителя администрации.
Согласно сообщениям, Государственный департамент и чиновники Пентагона исключили Ирак из списка якобы из-за достигнутых в стране успехов по борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.
Напомним, что поддерживаемые США иракские военные подразделения закрыли последний главный выход из оплота ISIS в западной части Мосула, контролируя доступ к городу с северо-запада.
9-я танковая дивизия армии Ирака находится в пределах километра от "Сирийских ворот" Мосула, северо-западного входа в город, как сообщает Reuters. Дорога связывает Мосул и Таль-Афар, другую цитадель "Исламского Государства", расположенную в 60 км к западу.