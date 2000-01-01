02.03 06:33 MIGnews.com

Путин: в России нет господдержки допинга

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В России государство никогда не поддерживало допинг в спорте, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Красноярске на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года."Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", – подчеркнул глава государства, в очередной раз опровергнув обвинения международных спортивных чиновников.Президент напомнил, что когда пробы спортсменов передавались в международные организации, никаких претензий к ним не было, а теперь чиновники в качестве доказательств своих обвинений указывают на царапины на этих пробах."Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Они (эти пробы) где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение", – приводит слова Путина Россия24.На совещании в Красноярске обсуждается подготовка к зимней Универсиаде, которую город примет в 2019 году. Ранее президент лично осмотрел спортивные объекты, в частности, побывал в региональном центре "Академия биатлона".