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Школа сменит логотип с `кровавыми евреями` | Фото:01.02 09:05   MIGnews.com

Школа сменит логотип с "кровавыми евреями"

Школа-интернат недалеко от Лондона использовала логотип, отображающий древнюю историю про "кровожадных евреев".

Британская школа-интернат изменит свой логотип из-за жалоб на то, что отображает кровавый антисемитский миф.

Директор школы святого Хью в Вудхолл Спа Джереми Уайлд сказал в комментарии The Jewish Chronicle, что красная точка, висящая над кирпичной стеной, будет удалена.

Логотип представляет собой мяч, летящий над стеной, отображая таким образом мир 13-го века "Сэр Хью, или дочь еврея". История повествует о том, как дети играли в мяч. Маленький Хью присоединился к игре и забросил шарик через забор.

Мальчик просит дочь еврея вернуть ему мяч, но та приглашает его войти внутрь и самостоятельно забрать игрушку. Хью, несмотря на страх, поддается на уговоры, заходит в дом, где его укладывают на стол и закалывают ножом. Девушка заливает тело свинцом и бросает его в колодец.

В школе интернате после жалоб решили убрать с логотипа красный мяч, сохранив при этом кирпичную стену, "чтобы подчеркнуть значение образовательных блоков".


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