01.02 10:02 MIGnews.com
Опрос: число итальянцев, отрицающих Холокост, возросло
Новый опрос показал, что более 15% итальянцев отрицают существование Холокоста.
Соответствующее исследование провела неправительственная организация Eurispes Italy.
Распространенность отрицания Холокоста среди 1120 опрошенных взрослых итальянцев более чем в пять раз выше, чем в 2004 году, когда 2,7% респондентов заявили, что его никогда не было.
Почти 24% заявили, что евреи контролируют экономику и СМИ, а 26% заявили, что они контролируют политику США.
Почти две трети указали, что недавние случаи антисемитизма не имеют никакого отношения к реальному масштабу антисемитизма в Италии.
Около 20% считают, что Бенито Муссолини, союзник и наставник Гитлера, "был великим лидером, который допустил лишь несколько ошибок".
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