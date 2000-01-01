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Опрос: число итальянцев, отрицающих Холокост, возросло | Фото:01.02 10:02   MIGnews.com

Опрос: число итальянцев, отрицающих Холокост, возросло

Новый опрос показал, что более 15% итальянцев отрицают существование Холокоста.

Соответствующее исследование провела неправительственная организация Eurispes Italy.

Распространенность отрицания Холокоста среди 1120 опрошенных взрослых итальянцев более чем в пять раз выше, чем в 2004 году, когда 2,7% респондентов заявили, что его никогда не было.

Почти 24% заявили, что евреи контролируют экономику и СМИ, а 26% заявили, что они контролируют политику США.

Почти две трети указали, что недавние случаи антисемитизма не имеют никакого отношения к реальному масштабу антисемитизма в Италии.

Около 20% считают, что Бенито Муссолини, союзник и наставник Гитлера, "был великим лидером, который допустил лишь несколько ошибок".


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