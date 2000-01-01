Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ганц: Я верну сдерживание силой. Большой силой 01.02 08:04   MIGnews.com

Ганц: Я верну сдерживание силой. Большой силой

Председатель "Кахоль Лаван" Бени Ганц пообещал реализовать недавно выпущенный мирный план президента США Дональда Трампа, когда вступит в должность премьер-министра.

Он назвал на своей странице в Facebook "сделку века" основой для любого будущего мирного соглашения с палестинцами

"На этой неделе я встретился с президентом Трампом, настоящим другом Государства Израиль и еврейского народа, и я глубоко благодарен ему за нашу позитивную встречу", – написал в фейсбук Ганц.

По его словам, до того момента были месяцы дискуссий с его командой о мирном плане и его деталях.

"Я реализую план сразу после выборов в полной координации с правительствами США, Иордании, Египта, других стран региона и палестинцами", – добавил он.

Ганц добавил: “Я хочу добавить, что есть тема, не получившая заслуженного внимания. Речь идет об оперативных возможностях ЦАХАЛа на территориях, тот факт, что воздушное и морское пространство, границы останутся под контролем Израиля. и конечно же, о разоружении ХАМАСа в Газе”.

Ганц завершил свой пост следующими словами: “До того, как наступит шабат, мне важно пожелать скорейшего выздоровления маленькому ребенку, раненому во время последнего ракетного обстрела на юге. Я не смирюсь с ситуацией, в которой террористические организации диктуют рутину жизни жителей юга.  Я клянусь вернуть сдерживание и я заявляю, что если этого не удастся сделать в результате переговоров, это будет сделано силой. Большой силой. Мы должны идти вперед. Шабат шалом”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:05
Школа сменит логотип с "кровавыми евреями"
09:03
Коронавирус: "черный лебедь" мировой экономики
08:32
Коронавирус: США запретили въезд побывавшим в Китае
07:56
Израиль нанес удары по объектам ХАМАСа
07:10
Популярный продукт оказался смертельно опасным
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:20
В Бермудском треугольнике найдено судно, пропавшее в XX веке
05:21
Иранская фабрика занялась производством флагов США
04:01
Facebook считал страницу задницы американки "деловой"
03:08
Медсестра в Германии пыталась отравить младенцев морфием
02:39
Оззи Осборн: мне осталось "не так уж и много"
01:45
Умерла звезда американских сериалов Мардж Дюсэй
00:14
ИИ назвал самого оригинального композитора в истории
23:54
СМИ: ЦАХАЛ ответил ХАМАСу на ракетные обстрелы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus