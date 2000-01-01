01.02 08:04 MIGnews.com

Ганц: Я верну сдерживание силой. Большой силой

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Председатель "Кахоль Лаван" Бени Ганц пообещал реализовать недавно выпущенный мирный план президента США Дональда Трампа, когда вступит в должность премьер-министра.Он назвал на своей странице в Facebook "сделку века" основой для любого будущего мирного соглашения с палестинцами"На этой неделе я встретился с президентом Трампом, настоящим другом Государства Израиль и еврейского народа, и я глубоко благодарен ему за нашу позитивную встречу", – написал в фейсбук Ганц.По его словам, до того момента были месяцы дискуссий с его командой о мирном плане и его деталях."Я реализую план сразу после выборов в полной координации с правительствами США, Иордании, Египта, других стран региона и палестинцами", – добавил он.Ганц добавил: “Я хочу добавить, что есть тема, не получившая заслуженного внимания. Речь идет об оперативных возможностях ЦАХАЛа на территориях, тот факт, что воздушное и морское пространство, границы останутся под контролем Израиля. и конечно же, о разоружении ХАМАСа в Газе”.Ганц завершил свой пост следующими словами: “До того, как наступит шабат, мне важно пожелать скорейшего выздоровления маленькому ребенку, раненому во время последнего ракетного обстрела на юге. Я не смирюсь с ситуацией, в которой террористические организации диктуют рутину жизни жителей юга. Я клянусь вернуть сдерживание и я заявляю, что если этого не удастся сделать в результате переговоров, это будет сделано силой. Большой силой. Мы должны идти вперед. Шабат шалом”.