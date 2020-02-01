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Нетаниягу: Израиль принял меры против вируса из КНР | Фото:01.02 19:33   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль принял меры против вируса из КНР

Израиль принял превентивные меры по борьбе с распространением коронавируса из Китая и стал одной из первых стран в мире, запретивших въезд гражданам КНР.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу 1 февраля.

"Мы не подвергаем себя ненужным рискам. Вирус уже находится на 5 континентах и в более чем 25 странах. Мы понимаем, что не можем полностью предотвратить проникновение вируса. Потому заранее готовимся к тому, как бороться с ним после его первого появления", – сказал он.

В воскресенье премьер-министр проведет собрание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос готовности Израиля к борьбе с коронавирусом.



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