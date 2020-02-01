01.02 19:33 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль принял меры против вируса из КНР

ראש הממשלה נתניהו: "אנחנו לא לוקחים סיכונים מיותרים. הנגיף נמצא כבר ב-5 יבשות וביותר מ-25 מדינות. אנו ערים לכך שלא ניתן למנוע לחלוטין את כניסת הנגיף, ולכן נערכים מראש להתמודדות עם הנגיף לאחר כניסתו הראשונה לישראל״. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) February 1, 2020

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Израиль принял превентивные меры по борьбе с распространением коронавируса из Китая и стал одной из первых стран в мире, запретивших въезд гражданам КНР.Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу 1 февраля."Мы не подвергаем себя ненужным рискам. Вирус уже находится на 5 континентах и в более чем 25 странах. Мы понимаем, что не можем полностью предотвратить проникновение вируса. Потому заранее готовимся к тому, как бороться с ним после его первого появления", – сказал он.В воскресенье премьер-министр проведет собрание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос готовности Израиля к борьбе с коронавирусом.