Коронавирус: россиян и украинцев эвакуируют из Китая
Граждан Российской Федерации эвакуируют из Китая 3 и 4 февраля самолетами ВКС.
Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после соответствующего приказа президента страны Владимира Путина, передает ТАСС.
"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", – отметил Песков.
Тем временем, информагентство УНН со ссылкой на сообщение из посольства Украины в КНР сообщает, что китайские власти согласились на эвакуацию украинцев из эпицентра вспышки коронавируса.
"Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, подготовительная работа к возможной эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй была начата 27 января.