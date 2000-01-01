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Коронавирус: россиян и украинцев эвакуируют из Китая | Фото:01.02 20:00   MIGnews.com

Коронавирус: россиян и украинцев эвакуируют из Китая

Граждан Российской Федерации эвакуируют из Китая 3 и 4 февраля самолетами ВКС.

Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после соответствующего приказа президента страны Владимира Путина, передает ТАСС.

"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", – отметил Песков.

Тем временем, информагентство УНН со ссылкой на сообщение из посольства Украины в КНР сообщает, что китайские власти согласились на эвакуацию украинцев из эпицентра вспышки коронавируса.

"Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, подготовительная работа к возможной эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй была начата 27 января.


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